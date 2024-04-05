Землетрясение произошло недалеко от Нью-Йорка

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Нью-Йорка в США. Об этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее служба сообщала о магнитуде 5,5, однако позднее магнитуда землетрясения опустилась до 5,1.

По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон американского штата Нью-Джерси с населением около 102 тысячи человек в 14:23 по времени UTC.

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) и аэропорт Ньюарк в штате Нью-Йорк приостановили работу после землетрясения, ведётся проверка на наличие возможных последствий толчков, заявила на брифинге губернатор штата Кэти Хокул.

Как сообщает телеканал NY1, в аэропорту JFK задерживаются 95 рейсов, в Ньюарке - 191 рейс.