Землетрясение произошло близ Алматы
Сегодня, 21:50
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Сегодня, 21:50Сегодня, 21:50
179Фото: pxhere.com
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
"28 августа в 20:32 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 274 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана", - сказано в сообщении.
Энергетический класс землетрясения 8.2.
Магнитуда MPV 3.7.
Координаты эпицентра 44.63° с.ш. 79.69° в.д.
Глубина 20 километров.
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
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