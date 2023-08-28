  • 28 Августа, 22:53
  • BAIGENEWS
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Главу дома культуры Казахского общества слепых накажут за вандализм
Угрозы дефицита риса в Казахстане не ожидается - Минсельхоз
Глава МИОР прокомментировал запрет на ношение хиджаба в школах Казахстана
Совместное заседание палат парламента пройдет в Астане
Формат видеособеседований стал доступен на электронной бирже труда
Сход оползня в Грузии: геологи назовут причину через несколько дней
В районе ЗКО изымаются земли из-за дефицита пастбищ
В Костанае грибники обнаружили тело девушки
Мощный град прошел в Шымкенте
Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
Казахстанский теннисист сотворил сенсацию в Таиланде
Повредившего ногу туриста спасли в горах Алматы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Землетрясение произошло близ Алматы

Сегодня, 21:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 21:50
Сегодня, 21:50
179
Фото: pxhere.com

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"28 августа в 20:32 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 274 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана", - сказано в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 8.2.

Магнитуда MPV 3.7.

Координаты эпицентра 44.63° с.ш. 79.69° в.д.

Глубина 20 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.


Самое читаемое

Наверх