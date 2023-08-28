Землетрясение произошло близ Алматы

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"28 августа в 20:32 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 274 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана", - сказано в сообщении.