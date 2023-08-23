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  • BAIGENEWS

Землетрясение магнитудой 5.9 произошло в акватории Каспийского моря

Сегодня, 10:50
АВТОР
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казтаг Сегодня, 10:50
Сегодня, 10:50
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Фото: казтаг

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5.9 в акватории Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция".

Как отметили в "СОМЭ" МЧС РК, эпицентр землетрясения расположен в 2213 км на запад от г. Алматы на в акватории Каспийского моря.

"Сетью сейсмических станций 23 августа 2023г. в 03 час 24 мин 23 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.9", - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 12.3.

Координаты эпицентра 40.37° с.ш. 50.86° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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