Землетрясение магнитудой 5.9 произошло в акватории Каспийского моря
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Сегодня, 10:50Сегодня, 10:50
90Фото: казтаг
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5.9 в акватории Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция".
Как отметили в "СОМЭ" МЧС РК, эпицентр землетрясения расположен в 2213 км на запад от г. Алматы на в акватории Каспийского моря.
"Сетью сейсмических станций 23 августа 2023г. в 03 час 24 мин 23 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.9", - говорится в сообщении.
Энергетический класс землетрясения 12.3.
Координаты эпицентра 40.37° с.ш. 50.86° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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