Землетрясение магнитудой 5.9 произошло в акватории Каспийского моря

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5.9 в акватории Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция".

Как отметили в "СОМЭ" МЧС РК, эпицентр землетрясения расположен в 2213 км на запад от г. Алматы на в акватории Каспийского моря.

"Сетью сейсмических станций 23 августа 2023г. в 03 час 24 мин 23 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.9", - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 12.3.

Координаты эпицентра 40.37° с.ш. 50.86° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет