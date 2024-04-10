Земли на 2,1 млрд тенге вернули в госсобственность в Павлодарской области

Прокуратурой района Тереңкөл выявлен факт необоснованного предоставления КХ "Вильгельм" 1 552 га пастбищ сроком на 20 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Департаментом по управлению земельными ресурсами по акту надзора прокуратуры района подан иск о признании недействительными договора аренды земли.