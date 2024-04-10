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Земли на 2,1 млрд тенге вернули в госсобственность в Павлодарской области

Сегодня, 10:19
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 10:19
Сегодня, 10:19
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Фото: gov.kz

Прокуратурой района Тереңкөл выявлен факт необоснованного предоставления КХ "Вильгельм" 1 552 га пастбищ сроком на 20 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Департаментом по управлению земельными ресурсами по акту надзора прокуратуры района подан иск о признании недействительными договора аренды земли.

"Решением СМЭС области в иске Департамента отказано. При этом суд не принял во внимание, что участок не мог быть предоставлен поскольку относится к землям населенного пункта и предназначен для выпаса скота местного населения.

По апелляционному ходатайству прокуратуры Павлодарской области решение суда изменено, иск удовлетворен, земля, стоимостью 2,1 млрд тенге,  возвращена государству", - говорится в сообщении.

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