Земли на 2,1 млрд тенге вернули в госсобственность в Павлодарской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратурой района Тереңкөл выявлен факт необоснованного предоставления КХ "Вильгельм" 1 552 га пастбищ сроком на 20 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.
Департаментом по управлению земельными ресурсами по акту надзора прокуратуры района подан иск о признании недействительными договора аренды земли.
"Решением СМЭС области в иске Департамента отказано. При этом суд не принял во внимание, что участок не мог быть предоставлен поскольку относится к землям населенного пункта и предназначен для выпаса скота местного населения.
По апелляционному ходатайству прокуратуры Павлодарской области решение суда изменено, иск удовлетворен, земля, стоимостью 2,1 млрд тенге, возвращена государству", - говорится в сообщении.