Земельный участок на пять квартир незаконно обменяли чиновники в СКО
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Сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства Петропавловска изъяли земельный участок, а взамен предоставили его владельцу пять благоустроенных квартир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.
Должностные лица отдела ЖКХ Петропавловска незаконно предоставили одному жителю областного центра пять благоустроенных квартир на общую сумму 85 миллионов тенге взамен изъятого у него земельного участка со строениями с общей их стоимостью 39 миллионов тенге.
Затем все эти квартиры были проданы третьим лицам.
Факты неравноценного обмена попали во внимание надзорного органа, и сотрудники прокуратуры подали исковое заявление в суд о признании сделок купли-продажи квартир недействительными. Требования прокурора суд удовлетворил, и сейчас проводится работа по возврату в собственность государства этих квартир.
Отмечается, что сотрудники городского отдела ЖКХ на системной основе допускали нарушения по порядку предоставления квартир и при инвентаризации очерёдности на получение жилья, за это их привлекут к ответственности, а допущенные ими нарушения уже устраняют.
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