Зайнутдинов прилетел в Турцию и сфотографировался в футболке "Бешикташа"
Сегодня, 10:10
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Сегодня, 10:10Сегодня, 10:10
207Фото: ФК "Бешикташ"
Пресс-служба "Бешикташа" опубликовала фотографии прибытия Бактиёра Зайнутдинова в Турцию, сообщает Prosports.kz.
25-летний казахстанский полузащитник появился в аэропорту Стамбула в футболке "Бешикташа". Игрока встречали болельщики и вице-президент турецкой команды Серхан Четинсая.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил переход Зайнутдинова в "Бешикташ". Также стало известно, что Зайнутдинов уже подписал четырехлетний контракт с "Бешикташем" с годовой зарплатой около 1,2 миллиона евро.
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