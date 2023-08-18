Зайнутдинов прилетел в Турцию и сфотографировался в футболке "Бешикташа"

Пресс-служба "Бешикташа" опубликовала фотографии прибытия Бактиёра Зайнутдинова в Турцию, сообщает Prosports.kz.

25-летний казахстанский полузащитник появился в аэропорту Стамбула в футболке "Бешикташа". Игрока встречали болельщики и вице-президент турецкой команды Серхан Четинсая.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил переход Зайнутдинова в "Бешикташ". Также стало известно, что Зайнутдинов уже подписал четырехлетний контракт с "Бешикташем" с годовой зарплатой около 1,2 миллиона евро.