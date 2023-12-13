Заявки на жильё для молодых учёных начали принимать в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Об условиях получения льготных условий для приобретения квартир рассказали представители Министерства науки и высшего образования и Отбасы банка, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Уже первого декабря мы начали принимать заявки по программе молодых учёных Казахстана. Эта программа ориентирована на молодых людей, которые занимаются академической наукой", - сказала председатель АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова.
По её словам, проект рассчитан на пять лет. В течение этого срока молодые учёные научных организаций и организаций высшего и послевузовского образования смогут приобретать жильё по доступным условиям.
Совместная жилищная программа Миннауки и Отбасы банка позволит с минимальным первоначальным взносом от 10% взять кредит по ставке 5% годовых (ГЭСВ от 5,2%). Максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать участник программы – до 20 миллионов тенге. Срок займа – 19 лет.
"Например, если молодой учёный купит квартиру за 20 миллионов тенге, то в рамках предварительного займа первые восемь лет ежемесячный платеж по кредиту у него будет составлять 155 тысяч тенге. После этого срока он перейдёт на жилищный заём, и платёж по кредиту уже будет составлять 84 тысячи тенге в течение 11 лет", - пояснила она.
Ибрагимова добавила, что в течение пяти лет банк планирует выделить из собственных средств около 16,6 миллиарда тенге. Это позволит отметить новоселье тысяче молодых учёных.
Как пояснил вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки, на приобретение жилья по этой программе может претендовать учёные, обладающие степенью магистра в возрасте до 40 лет, которые заняты научной деятельностью. Одним из основных условий является отсутствие жилья в течение пяти лет. Квартиру участник программы может приобрести в любом городе Казахстана вне зависимости от места работы.
Спикеры брифинга подчеркнули, что под программу попадают учёные именно академических, а не отраслевых наук.
"Существует ещё отраслевая наука – это, например, сельскохозяйственная, медицинская, которая движет вперёд инновации общества. Такая наука всегда привлекает внимание молодых ребят, которые хотели бы потом что-то коммерциализировать. А вот в академической науке всегда недостаток молодых кадров. Поэтому, изучив это, мы приняли решение разработать собственную программу для молодых учёных, которые работают в сфере академической науки. Это 53 организации, которые относятся к министерству науки и высшего образования", - отметила Ляззат Ибрагимова.