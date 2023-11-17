Заводы по производству ферросплавов и промышленного кремния построят в Казахстане
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Ряд инвестиционных и партнёрских соглашений подписали в Астане. Среди них документы о строительстве судостроительного завода, агрокомплекса по переработке пшеницы и гороха, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Министерство транспорта РК и турецкая компания Dearsan Gemi заключили соглашение о строительстве судостроительного завода.
Акиматы Астаны и Туркестанской области договорились с компанией Alstom о возведении в регионах головного сервисного центра по обслуживанию электровозов и вагоноремонтного депо.
Кроме того, подписаны меморандумы о строительстве заводов по производству ферросплавов и промышленного кремния в Таразе, завода по производству кормовых дрожжей на СЭЗ "Qyzyljar", производстве алюминиевых листов в Павлодарской области и другие.
Всего подписано 26 меморандумов и коммерческих документов на сумму 1,6 миллиарда долларов.
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