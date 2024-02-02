Завод по производству комплектующих для систем капельного полива появится в Конаеве

В Конаеве готовится к открытию совместный проект казахстанских и китайских бизнесменов - завод по производству комплектующих для систем капельного полива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов побывал на этом заводе.

Отмечается, что капельный полив позволяет более эффективно использовать воду, направляя ее напрямую к корням растений.

Ожидается, что за неделю объект сможет обеспечивать технологиями капельного полива до 500 гектаров полей. Аналогичный завод планируется открыть в Таразе.

Нуржигитов также осмотрел насосную станцию №5 в селе Шенгельды, которую планируют передать в госсобственной. После этого будет проведена полная реконструкция.

Далее главе Министерства водных ресурсов и ирригации представили скорректированные планы по реконструкции поливных сетей Райымбекского, Кегенского, Талгарского, Илийского, Жамбылского и Уйгурского районов Алматинской области и села Сарыбулак. Сроки, требуемые для реализации проектов, – от восьми месяцев до двух лет.

Представители ведущих компаний в области водоснабжения и водосбережения Китая рассказали министру о новейших разработках и проектах, реализованных в других странах.

По итогам встречи акимат Алматинской области и компании из КНР подписали меморандум по внедрению в регионе водосберегающих технологий.