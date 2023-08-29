Завершить ревизию всех месторождений в Казахстане поручил премьер-министр

До конца года завершить ревизию всех месторождений и принять меры в отношении недобросовестных недропользователей потребовал премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков сообщил, что всего госбалансом учитывается свыше 8 тысяч месторождений по более 100 видам полезных ископаемых.

"С текущего года в промышленную эксплуатацию запущена информационная платформа "Minerals.gov.kz". В настоящее время она наполняется геологической информацией: уже загружено порядка 40 тыс. отчетов, до конца года ожидается еще 16 тыс. отчетов. Для обеспечения открытого доступа к геологическим материалам планируется перевести в цифровой формат бизнес-процессы недропользователей, а также реализовать принцип единого окна для потенциальных и действующих инвесторов", - говорится в сообщении кабмина.

Премьер-Министр Алихан Смаилов отметил, что развитие геологической отрасли является основой восполнения минерально-сырьевой базы республики и обеспечения отечественной обрабатывающей промышленности.

"Сейчас проводится ревизия всех месторождений. У неисполняющих свои обязательства недропользователей изымаются лицензии и расторгаются контракты", — сказал Алихан Смаилов.

В то же время он указал, что, несмотря на лидирующие позиции в мире по отдельным видам металлов, наблюдается значительное сокращение сырьевой базы. Например, снижаются запасы хрома, алюминия, цинка, меди и свинца.

Низкими темпами идет разведка редких и редкоземельных металлов, являющихся основой для производства высокотехнологичной продукции.

"Мы до сих пор не видим новых открытий и реальной работы юниорских компаний, получивших лицензии по принципу первой заявки", — отметил премьер.

Глава Правительства поручил подготовить Дорожную карту для увеличения ресурсной базы и организации производства высокотехнологичной продукции на основе редких и редкоземельных металлов, в 2-месячный срок провести анализ исторических данных газоносных провинций с использованием современных технологических решений, а до конца года – анализ научной базы и инфраструктуры с разработкой мер по их развитию.

В заключение Алихан Смаилов также отметил необходимость до конца года провести комплексный анализ всех видов исторических данных и обеспечить максимальное наполнение онлайн-платформы, а также завершить ревизию всех месторождений с принятием мер в отношении недобросовестных недропользователей.