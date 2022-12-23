Завершился второй аукционный лот по распределению частот 5G в Казахстане

Завершились торги на аукционе на радиочастоты для 5G по лоту №2. Об этом сообщил на своей личной странице Facebook Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz. Начальная сумма торгов составляла 1,761 миллиарда тенге. Уже в 10.00 поступило наибольшее стартовое предложение - 20 миллиардов тенге.

"За четыре с лишним часа сумма выросла до рекордных 93,399 миллиарда тенге, на чем и завершились торги. Победителем аукциона стал Консорциум в лице АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком Сервис", - написал Мусин.

Он проинформировал о том, что победитель станет владельцем 100 МГЦ в диапазоне 3700-3800 МГЦ после оформления соответствующих разрешительных документов.

"По итогам аукциона двух лотов сумма, направленная в республиканский бюджет, составит 156 миллиардов тенге. Как раз эти средства помогут нам в реализации нового национального проекта "Доступный Интернет", - отметил Мусин.

Напомним, что проект предусматривает обеспечение порядка 3 000 сёл оптоволоконными линиями связи, прокладку оптики вдоль республиканских и областных дорог, строительство АМС и подвод электроэнергии к удаленным и труднодоступным сёлам и т.д.