Завершено судебное следствие по делу Биртанова и Абишева

Завершено судебное следствие по делу в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его заместителя по цифровизации Олжаса Абишева, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил прокурор, фигурантов обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем заключения договора на завершение работ по платформе "Информатизации и интероперабельности ИС здравоохранения" без проведения конкурса госзакупок, о введении пилотной эксплуатации и приемке платформы, работы по которой не завершены, ввода в опытную и промышленную эксплуатацию платформы, при ее неработоспособности, повлекшем причинение ущерба государству в размере один миллиард 548 миллинов 136 тысяч тенге или 4,177 миллиона долларов.

"В результате умышленных преступных действий Биртанова и Абишева Казахстаном утрачено право взыскания банковской гарантии как суммы залогового обеспечения по договору банковской гарантии на сумму 4,66 миллиона долларов", - сообщил гособвинитель.

Биртанова также обвиняют в том, что в июне 2020 года, находясь в командировке в Жамбылской области, он, почувствовав недомогание, сдал тест на КВИ, и, получив отрицательный результат, не обращаясь за медпомощью в учреждения региона, дал незаконное указание сотрудникам наццентра экстренной медицины организовать его транспортировку из Тараза в Нур-Султан на борту санавиации. Это повлекло ущерб государству в размере 5,5 миллиона тенге.

Экс-министр свою вину по данному эпизоду не признал.