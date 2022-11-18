Затраты на строительство жилья составляют только 34 процента от его стоимости в Казахстане

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Средние фактические затраты на строительство квадратного метра жилья в Казахстане составили 146,2 тысячи тенге, передаёт BaigeNews.kz. Такие данные приводит аналитическая служба "Атамекен".

По итогам 10 месяцев года в Казахстане введено в эксплуатацию 11,5 миллиона квадратных метров жилых зданий, или 68 процентов от показателя за 2021 год.

"При этом средние фактические затраты на строительство метра площади составили 146,2 тысячи тенге, то есть 33,9 процента (146,2 тысячи тенге/ 430,7 тысячи тенге) от рыночной стоимости жилья. Для сравнения, в 2017 году соотношение фактических затрат и рыночных цен отмечалось на уровне 43,2 процента" - сказано в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее соотношение фактических затрат и стоимости жилья в Алматинской области - 85 процентов, где затраты на строительство составляют 161 тысячу тенге, а цена в новостройках – 190 тысяч тенге.

Наименьшее соотношение отмечается в Павлодарской области - 28 процентов. На строительство метра тратят 84 тысяч тенге, а цена в новостройках – 297 тысяч тенге.