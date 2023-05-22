Засуха в Астане: "Астана Су Арнасы" предлагает решать проблему за счёт дачников и домохозяек

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В выходные значительная часть астанчан осталась без холодной воды. На возмущения горожан ответили в компании "Астана Су Арнасы" и предложили несколько вариантов решения проблемы, передаёт BaigeNews.kz.

Пресс-служба предприятия объяснила массовые отключения растущей численностью столичных жителей.

"В связи сростом населения города и интенсивной застройкой столицы, предприятие столкнулось с ограничением проектных мощностей по производству питьевой воды", - признались в "Астана Су Арнасы".

С 28 марта предприятие ввело меры по регулированию давления воды и установило график её отпуска. Но отключения в выходные, когда семьи дома, и большинство хозяек стирает, убирает, готовит, были, во-первых, вне всяких графиков, а во-вторых, очень продолжительными.

"Начался поливной сезон, и мы обратили внимание, что жители частного сектора активно используют питьевую воду для полива зелёных насаждений. В связи с этим, в прошедшие выходные многие из вас ощутили ограничения в подаче воды. Просим всех дачников использовать воду для полива исключительно в строго отведённое время с 23:00 до 6:00. Если это неудобно, вы также можете закупать техническую воду", - сообщили в компании.

Люди также жаловались, что несмотря на установленный график, в некоторых ЖК низкое давление воды постоянно.

"В таких случаях мы просим обратиться в обслуживающую компанию и попробовать перенастроить подкачивающие насосы для установки оптимального давления. Также рекомендуем вам планировать бытовые работы по дому в будние дни, чтобы снизить нагрузку на водопроводную систему в пиковые часы особенно в выходные дни", - посоветовали в "Астана Су Арнасы" .

Все эти меры коммунальщики называют временными.