Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Засуха в Астане: "Астана Су Арнасы" предлагает решать проблему за счёт дачников и домохозяек
pixabay.com Сегодня, 16:01
275
Сегодня, 16:01
275
Фото: pixabay.com

Засуха в Астане: "Астана Су Арнасы" предлагает решать проблему за счёт дачников и домохозяек

В выходные значительная часть астанчан осталась без холодной воды. На возмущения горожан ответили в компании "Астана Су Арнасы" и предложили несколько вариантов решения проблемы, передаёт BaigeNews.kz.

Пресс-служба предприятия объяснила массовые отключения растущей численностью столичных жителей.

"В связи сростом населения города и интенсивной застройкой столицы, предприятие столкнулось с ограничением проектных мощностей по производству питьевой воды", - признались в "Астана Су Арнасы". 

С 28 марта предприятие ввело меры по регулированию давления воды и установило график её отпуска. Но отключения в выходные, когда семьи дома, и большинство хозяек стирает, убирает, готовит, были, во-первых, вне всяких графиков, а во-вторых, очень продолжительными. 

"Начался поливной сезон, и мы обратили внимание, что жители частного сектора активно используют питьевую воду для полива зелёных насаждений. В связи с этим, в прошедшие выходные многие из вас ощутили ограничения в подаче воды. Просим всех дачников использовать воду для полива исключительно в строго отведённое время с 23:00 до 6:00. Если это неудобно, вы также можете закупать техническую воду", - сообщили в компании.

Люди также жаловались, что несмотря на установленный график, в некоторых  ЖК низкое давление воды постоянно. 

"В таких случаях мы просим обратиться в обслуживающую компанию и попробовать перенастроить подкачивающие насосы  для установки оптимального давления. Также рекомендуем вам планировать бытовые работы по дому в будние дни, чтобы снизить нагрузку на водопроводную систему в пиковые часы особенно в выходные дни", - посоветовали в "Астана Су Арнасы" . 

Все эти меры коммунальщики называют временными.

"Эти временные меры будут применяться до запуска новой насосно-фильтровальной станции (НФС). Строительство станции питьевой воды началось осенью 2021 года, её мощность составит 105 тысяч кубических метров воды в сутки. Это позволит значительно увеличить подачу водоснабжения для всего города, полностью решить вопрос с водоснабжением. Планируется завершить строительство новой НФС летом этого года. Мы приносим извинения за временные неудобства, вызванные ограничениями в подаче воды, и призываем вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", - заключили в "Астана Су Арнасы".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:01
275
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх