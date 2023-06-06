Засуха ожидается в пяти регионах Казахстана из-за жары

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"Казгидромет" выпустил обновлённый прогоноз засухи на июнь. Его скорректировали из-за установившейся на территории страны жары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Несмотря на высокую температуру, на большей территории Казахстана синоптики в июне прогнозируют увлажнение преимущественно около нормы. Вместе с тем, зоны умеренной засухи ожидаются в отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре.

Умеренную засуху метеорологи обещают также в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области, в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области, в Кармакчинском районе Кызылординской области, а также в Жаксынском районе в Акмолинской области и в Шетском районе Карагандинской области.

Все агрометеорологические прогнозы предоставляются в министерство сельского хозяйства, публикуются в приложении www.agrodata.kz и на официальном сайте РГП "Казгидромет".