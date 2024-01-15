Заступившегося за рабочих мужчину зарезали в области Жетысу

34-летний мужчина, заступившийся за рабочих, к которым приставал пьяный прохожий, погиб в Ушарале. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"15 января в 15:25 в Алакольскую районную полицию поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристаёт к рабочим на одном из строящихся объектов в Ушарале. По приезде полиции установлено, что подозреваемый – 24-летний местный житель, нанёс одно ножевое ранение 34-летнему мужчине, который заступался за рабочих. Подозреваемый задержан. От полученных ран потерпевший скончался в карете скорой помощи", - сообщили в полиции.