Заступившегося за рабочих мужчину зарезали в области Жетысу
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Сегодня, 20:42Сегодня, 20:42
100Фото: polisia.kz
34-летний мужчина, заступившийся за рабочих, к которым приставал пьяный прохожий, погиб в Ушарале. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
"15 января в 15:25 в Алакольскую районную полицию поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристаёт к рабочим на одном из строящихся объектов в Ушарале. По приезде полиции установлено, что подозреваемый – 24-летний местный житель, нанёс одно ножевое ранение 34-летнему мужчине, который заступался за рабочих. Подозреваемый задержан. От полученных ран потерпевший скончался в карете скорой помощи", - сообщили в полиции.
Задержанный водворён в ИВС Алакольского РОП. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.
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