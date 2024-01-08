Застрявших на трассах казахстанцев будут вывозить поездами

Граждан, застрявших на трассах из-за непогоды и закрытия дорог, будут вывозить поездами в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с резким ухудшением погодных условий на четырёх участках дороги республиканского значения в Акмолинской области закрыто движение для всех видов транспортных средств. В связи с этим, в АО "Пассажирские перевозки" принято решение вывозить граждан, которые не смогли выехать другим транспортом, в поезде", - сообщили в компании.

Из Караганды до столицы можно будет уехать на пассажирских поездах №43 "Алматы - Костанай", №53 "Достык - Астана", №121 "Семей - Астана" и №45 "Туркестан - Астана".

Из Ерейментау до столицы будет обеспечена посадка пассажиров на пригородный электропоезд №7501 "Павлодар - Астана".