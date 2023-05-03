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Застрявшего на островке реки мужчину эвакуировали спасатели области Абай
Спасатели области Абай эвакуировали мужчину, застрявшего на островке реки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
2 мая в 14:30 на пульт "112" поступило сообщение о том, что в селе Ажа Кокпектинского района на участке старый Будённый два человека на лошади не смогли перейти реку Кокпектинку и остались на островке.
"По прибытию спасателей установлено, что мужчина 1992 года рождения, переходя реку вплавь на лошади, не справился с течением и остался на островке реки. Сотрудники ПЧ-15 с помощью резиновой лодки эвакуировали мужчину на берег в безопасное место. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощь не нуждается", — сообщили в МЧС.
До прибытия спасателей второй мужчина добрался на берег самостоятельно.
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