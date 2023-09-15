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Застройщики обманули дольщиков на сумму 650 миллионов тенге в Атырауской области

Сегодня, 11:35
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Застройщики обманули дольщиков на сумму 650 миллионов тенге в Атырауской области Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35
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Задержаны учредители двух атырауских строительных компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Атырауской области.

Сообщается, что в Атырауской области начато досудебное расследование в отношении учредителей ТОО "Nazik group" и ТОО "Андорра Констракшн". Они подозреваются в незаконном завладении денежными средствами более 30 граждан, вложивших 650 миллионов тенге в долевое строительство жилого дома.

Отмечается, что дольщики два года ждали свои квадратные метры, но жилья так и не получили. Учредители указанных компаний взяты под стражу.

"Каждый гражданин должен проявлять бдительность и для объективной информированности необходимо обращаться в отдел либо управление строительства местных исполнительных органов", - отметили в прокуратуре.

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