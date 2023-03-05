Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы

Фото: rbc.ru

В Алматы арестовали застройщиков ЖК "Уш Коныр" и "Весновка", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Департамент полиции Алматы расследует уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков этих жилищных комплексов по статье 190 часть 4 пункт 2 УК РК (мошенничество).

"Прокуратурой города Алматы поддержаны ходатайства органа следствия о санкционировании ареста в отношении директора и ряда должностных лиц ТОО "Lider Group Consalt". С санкции следственного суда указанные лица взяты под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, дело находится на контроле прокуратуры, следствие выясняет все обстоятельства.

Напомним, в Алматы обманутые дольщики обратились к акиму города Ерболату Досаеву решить проблему с недостроенным жилым комплексом "Весновка". Они заявили, что застройщик, несмотря на уголовное дело, продолжает продавать квартиры. Между тем, стройка ЖК "Весновка" заморожена, а дольщики остались и без денег и без жилья.

Ранее в Алматы выявили 13 жилых комплексов без разрешений на привлечение денег дольщиков.