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Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы
В Алматы арестовали застройщиков ЖК "Уш Коныр" и "Весновка", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Департамент полиции Алматы расследует уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков этих жилищных комплексов по статье 190 часть 4 пункт 2 УК РК (мошенничество).
"Прокуратурой города Алматы поддержаны ходатайства органа следствия о санкционировании ареста в отношении директора и ряда должностных лиц ТОО "Lider Group Consalt". С санкции следственного суда указанные лица взяты под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается, дело находится на контроле прокуратуры, следствие выясняет все обстоятельства.
Напомним, в Алматы обманутые дольщики обратились к акиму города Ерболату Досаеву решить проблему с недостроенным жилым комплексом "Весновка". Они заявили, что застройщик, несмотря на уголовное дело, продолжает продавать квартиры. Между тем, стройка ЖК "Весновка" заморожена, а дольщики остались и без денег и без жилья.
Ранее в Алматы выявили 13 жилых комплексов без разрешений на привлечение денег дольщиков.
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