Скандал вокруг "Весновки": более 140 квартир попали под арест в Алматы

Фото: Одна из обманутых дольщиков в Алматы

В Алматы обманутые дольщики обратились к акиму города Ерболату Досаеву решить проблему с недостроенным жилым комплексом "Весновка". Они заявили, что застройщик, несмотря на уголовное дело, продолжает продавать квартиры, передает BaigeNews.kz.

"Мы обманутые дольщики застройщика KB Development. Стройка ЖК "Весновка" заморожена, у нас не осталось ни денег, ни квартир. Застройщик говорит, что за нами квартиры не числятся. Почему на ЖК "Весновка" не накладывается арест, а агент продолжает деятельность по продаже квартир?", - сообщила жительница Алматы на приеме акима города.

В департаменте полиции ответили, что деятельность строительной компании "Лидер групп" на сегодняшний день приостановлена, ведется следствие. В отношении руководителя избрана мера пресечения. Также на все квартиры ЖК Ush Qonyr наложен арест, а ЖК "Весновка" в эксплуатацию еще не введен, поэтому квартиры там аресту не подлежат.

В управлении градостроительного контроля уточнили, что строительная компания KB Development – это та же компания, которая строила ЖК Ush Qonyr (примечание: продажи квартир в ЖК Ush Qonyr компанией "Лидер групп" начались в июле 2020 года).

"Они взялись за строительство ЖК "Весновка", который находится в Алмалинском районе. Так же как и с Ush Qonyr, они наняли компанию "Лидер групп", которая занимается реализацией квартир. Мы этот факт выявили, встретились с дольщиками и передали заявление в полицию и антикоррупционную службу", - сообщил руководитель управления градостроительного контроля города Алматы Бакытжан Наурзбеков.

Прокурор южной столицы сообщил, что все уголовные дела объединены в одно производство, проведены обыски, изъяты все документы, готовится экспертиза. В итоге 141 квартира находится под арестом, по делу имеется 50 потерпевших.