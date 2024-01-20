Застройщика обязали выплатить дольщикам моральную компенсацию в ЗКО

Дольщики ЗКО создали прецендент, когда застройщика обязали не только устранить нарушения, но и выплатить компенсацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Иск подал департамент торговли защиты прав потребителей ЗКО в защиту прав и интересов 15 потребителей, которые в 2022 году приобрели квартиры у застройщика.

По словам жильцов, они приобрели жильё у ответчика, несмотря на имеющиеся строительные дефекты, так как застройщик обещал устранить все недоработки. Однако обещанные работы по дому не были выполнены.

"Устные обращения и направление письменной претензии не привели к разрешению вопроса. Потребители обращались в управление государственного архитектурно-строительного контроля по данному факту. Уполномоченный орган провёл проверку, вынес предписание в адрес ответчика об устранении нарушений, однако оно не было выполнено. В предписании уполномоченного органа было указано всего восемь пунктов имеющихся нарушений, тогда как по факту дефектов по дому намного больше и в иске департамента торговли и защиты прав потребителей эти дефекты были отражены в полном объеме", — рассказали в ведомстве.

Специализированный межрайонный экономический суд ЗКОвынес решение по иску департамента в отношении застройщика 19 января 2024 года. Специалисты ведомства отразили ряд исковых требований.

"Обязать ответчика завершить строительно-монтажные работы в соответствии с эскизным и рабочим проектами, устранить допущенные нарушения строительных норм в соответствии с эскизным и рабочим проектами, компенсировать каждому заявителю моральный вред, нанесённый его неправомерными действиями в размере 300 тысяч тенге, а также взыскать с недобросовестного застройщика расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 46 тысяч тенге", — отметила руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова.

Суд требования удовлетворил частично. Ответчика обязали устранить нарушения по дому, указанные в акте по результатам проверки и предписании ГАСК, а также взыскать с него в пользу каждого заявителя в счёт компенсации морального вреда 100 тысяч тенге, а также сумму госпошлины 46 тысяч тенге.