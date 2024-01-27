Заседания Национального курултая прошли в Астане

В Астане состоялись заседания рабочих секций Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Перед началом работы секций заместитель председателя Национального курултая – государственный советник Ерлан Карин отметил, что основные направления работы Курултая нашли отражение в январском интервью Президента газете "Egemen Qazaqstan".

Он также кратко остановился на реализации инициатив Главы государства в рамках деятельности данной консультативно-совещательной площадки.

В частности, Государственный советник особо отметил реализацию президентских инициатив по восстановлению и образованию новых районов в Восточно-Казахстанской области и области Абай, по упорядочиванию региональной символики, присвоению статуса "Национальный" историко-культурному музею-заповеднику "Әзірет Сұлтан", по проекту "Детская библиотека".

Ерлан Карин подчеркнул, что особую общественную значимость имеет масштабная работа по закреплению и продвижению принципов законности и порядка. В частности, это работа над законопроектом по противодействию семейно-бытовому насилию, защите прав детей и женщин, утверждению Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы, принятию Мажилисом Парламента законопроекта о полном запрете ввоза, производства, продажи и распространения вейпов и другие.

В рамках мероприятия одновременно прошли заседания 4 рабочих секций: "Гражданское общество", "Культура. Искусство. Духовность", "Образование и наука" и "Социально-экономическое развитие".

В ходе работы секций со стороны государственных органов была дана обратная связь по ранее озвученным предложениям членов Национального курултая, а также были обсуждены новые предложения и рекомендации, направленные на укрепление консолидации, сохранение общественного порядка и законности, продвижение общенациональных ценностей.

Все эти инициативы будут консолидированы и тщательно проработаны секретариатом Национального курултая.

В настоящее время ведется подготовка к третьему заседанию Национального курултая, которое пройдёт весной этого года.