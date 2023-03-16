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Заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств состоялось в Анкаре
Первый замминистра иностранных дел РК Кайрат Умаров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz.
СМИД состоялся в преддверии внеочередного Саммита Организации тюркских государств на тему "Менеджмент по чрезвычайным ситуациям и гуманитарная помощь" с участием глав государств-членов и наблюдателей ОТГ.
Саммит созван с целью поддержки турецкого народа, пострадавшего в результате разрушительного землетрясения, произошедшего на юго-востоке страны в феврале 2023 года. В этой связи особое внимание было уделено вопросам оперативного взаимодействия компетентных органов государств-членов ОТГ в чрезвычайных ситуациях и быстрого реагирования на новые стихийные бедствия.
В выступлении Умаров поддержал важность заключения Соглашения о создании механизма гражданской защиты между органами государств-членов ОТГ, что становится особенно актуальным в свете участившихся бедствий природного и техногенного характера.
В соответствии с инициативой президента РК Касым-Жомарта Токаева, выдвинутой на Самаркандском саммите ОТГ в ноябре 2022 года, глава казахстанской делегации высказался за необходимость скорейшего учреждения института Постоянных представителей сторон при ОТГ в целях повышения эффективности организации.
В ходе мероприятия также обсуждались вопросы, связанные с повесткой дня заседания Совета глав государств ОТГ, а также проекты документов, планируемых к подписанию в рамках Саммита.
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