Заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств состоялось в Анкаре

Фото: пресс-служба МИД РК

Первый замминистра иностранных дел РК Кайрат Умаров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz.

СМИД состоялся в преддверии внеочередного Саммита Организации тюркских государств на тему "Менеджмент по чрезвычайным ситуациям и гуманитарная помощь" с участием глав государств-членов и наблюдателей ОТГ.

Саммит созван с целью поддержки турецкого народа, пострадавшего в результате разрушительного землетрясения, произошедшего на юго-востоке страны в феврале 2023 года. В этой связи особое внимание было уделено вопросам оперативного взаимодействия компетентных органов государств-членов ОТГ в чрезвычайных ситуациях и быстрого реагирования на новые стихийные бедствия.

В выступлении Умаров поддержал важность заключения Соглашения о создании механизма гражданской защиты между органами государств-членов ОТГ, что становится особенно актуальным в свете участившихся бедствий природного и техногенного характера.

В соответствии с инициативой президента РК Касым-Жомарта Токаева, выдвинутой на Самаркандском саммите ОТГ в ноябре 2022 года, глава казахстанской делегации высказался за необходимость скорейшего учреждения института Постоянных представителей сторон при ОТГ в целях повышения эффективности организации.

В ходе мероприятия также обсуждались вопросы, связанные с повесткой дня заседания Совета глав государств ОТГ, а также проекты документов, планируемых к подписанию в рамках Саммита.