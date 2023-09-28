Заседание комиссии по присуждению госпремий состоялось в Акорде

Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заключительное заседание Комиссии по присуждению Государственных премий Республики Казахстан 2023 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени Ахмета Байтурсынулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Всего на соискание премий было выдвинуто 13 работ. После предварительного отбора во второй этап прошли восемь работ.

По итогам рассмотрения работ и заслушивания результатов государственной научно-технической экспертизы Комиссией выработаны рекомендации.

Премии являются высшим признанием заслуг деятелей науки и техники и присуждаются за научные открытия, монографии и научные работы, открывшие новые области знаний и/или новое направление в одной области знаний, разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий, а также результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности, обеспечивающие решение приоритетных социально-экономических задач и рост конкурентоспособности страны.