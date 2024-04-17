Защитники Бишимбаева пытались обмануть присяжных заседателей

Защитники Бишимбаева ввели в заблуждение присяжных заседателей, озвучив некорректные результаты исследований биоматериалов подсудимого на наличие алкоголя и наркотиков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат подсудимого Лейла Кусаинова озвучила материалы дела, где представлены результаты исследования биологических объектов Бишимбаева на содержание в них алкоголя и наркотиков. Она уточнила, что исследование было проведено 27 ноября 2023 года из образцов, которые были изъяты 9 ноября, то есть в день смерти Салтанат Нукеновой. Так, в представленных биологических объектах, а именно в крови и моче Бишимбаева, этилового спирта и никаких наркотических веществ не было обнаружено.

Однако адвоката прервала судья Айжан Кульбаева, которая уличила сторону защиты в обмане.

"Присяжные заседатели, прошу обратить внимание, что сторона защиты только что ввела вас в заблуждение по поводу заключения химико-токсикологической экспертизы. На листе 102 том 9 имеется постановление о назначении судебной медикохимико-токсикологической экспертизы. В этом постановлении указано, что биологические объекты Бишимбаева, были изъяты 16 ноября, а не 8-9 ноября, как указывает сторона защиты. Защитник, вам делается замечание. Не стоит вводить в заблуждение присяжных заседателей и других участников процесса, если вы не знаете", - сказала судья.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).