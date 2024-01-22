Зарубежные документы об образовании можно признать онлайн в Казахстане

Теперь те, кто получил образование за рубежом, смогут подать документы об образовании на государственную услугу "Признание документов образовании" через веб-портал "Электронное правительство", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Сообщается, что для получения услуги необходимо зайти на портал eGov.kz и выбрать вкладку "Образование". В разделе "Высшее" или "Послевузовское образование" выбрать необходимую услугу. Далее авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн". После чего ввести основные сведения о владельце документа услуги "Признание документов об образовании", "Дубликат удостоверения о признании документов об образовании", прикрепить нотариальные заверенные копии всех необходимых документов, оплатить услугу и подписать с помощью электронной цифровой подписи.

"Результатом оказания государственной услуги будут являться удостоверение о признании зарубежного документа об образовании в электронной форме или мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что услугу оказывает "Национальный центр развития высшего образования".