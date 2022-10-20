Зарплаты учёных выросли на 70 процентов в Казахстане

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Заработные платы казахстанских учёных увеличены до 257 тысяч тенге. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства заявил, что раньше зарплаты учёных зависели от результатов конкурсов. Теперь они будут получать стабильную заработную плату, не взирая на грантовое и программно-целевое финансирование.

Реформы позволят увеличить оклады порядка 1200 ведущих учёных на 70 процентов – со 152 тысяч тенге до 257 тысяч тенге. Меры будут способствовать укреплению кадрового и научного потенциала 74 НИИ и компетенций отечественных учёных.

"Министерство уделяет особое внимание созданию необходимых условий учёным-исследователям, проводит системную работу для того, чтобы профессия учёного становилась привлекательнее с финансовой точки зрения и гарантировала стабильность и реализацию важных научных идей. Вопрос увеличения объёма базового финансирования фундаментальной науки и исследовательских институтов решён в рамках исполнения поручения Главы государства. Изменения внесены в законодательство о науке", – отметил Саясат Нурбек.

Министерством объявлены конкурсы на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы, в том числе для молодых учёных.