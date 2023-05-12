Зарплаты IT-шников в Казахстане выросли более чем на 300 тысяч тенге за год

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Аналитики выяснили, как повлияла релокация российских IT-шников на зарплаты в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Telegram-канала Data Hub, средняя зарплата в первом квартале 2023 года в программировании, консультационных и других сопутствующих услугах составила 790,6 тысяч тенге. За год она выросла на 313,5 тысячи тенге или 65,7 процента. За последний квартал – на 125,7 тысячи тенге или 18,9 процента.

IT вошло в четвёрку самых высокооплачиваемых видов экономической деятельности. Впереди только воздушный пассажирский транспорт (942 тысячи тенге), деятельность головных компаний и консалтинг (935,6 тысячи тенге) и морской и прибрежных грузовой транспорт (935,9 тысячи тенге).

Средняя зарплата в IT на 188,5 тысячи тенге больше, чем в финансовой и страховой сфере. И на 24 тысячи больше, чем в горнодобывающей промышленности.

Фактическая численность работников отрасли в первом квартале – 14,4 тысячи человек. За год она выросла на 15,6 процента.