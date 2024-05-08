Зарина Дияс одержала первую победу с января 2022 года

У казахстанской теннисистки Зарины Дияс – первая победа за 2 года и 3 месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

За час с небольшим Зарина переиграла 388-ю ракетку мира Рутуя Бхосале из ИНдии со счётом 7:5, 6:3 на старте турнира серии ITF W 75 в японской Фукуоке

В последний раз Зарина выходила на корт 16 мая 2022 года. В первом круге квалификации Открытого чемпионата Франции Дияс тогда проиграла россиянке Анастасии Гасановой со счётом 3:6, 4:6. После этого Зарина вынужденно брала паузу из-за травмы и восстановления после неё.