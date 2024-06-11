Заражение ВИЧ в больнице Алматы: может ли экс-главврач продолжать свою деятельность

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, может ли экс-главный врач Центральной клинической больницы Алматы Нариман Табынбаев продолжать свою деятельность после случая заражения пациентов ВИЧ-инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

"По данному случаю расследование уже закончено. На тот момент главный врач был уволен. Сегодня он находится в пенсионном возрасте, но он может работать еще долго и после пенсии. Поэтому сегодня он работает. Я не думаю, что есть возможность на первых руководящих должностях работать. Но в целом, как практикующий врач, как ученый, он может продолжать свою деятельность в полном объеме", - сказала Акмарал Альназарова.