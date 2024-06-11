Заражение ВИЧ в больнице Алматы: может ли экс-главврач продолжать свою деятельность
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, может ли экс-главный врач Центральной клинической больницы Алматы Нариман Табынбаев продолжать свою деятельность после случая заражения пациентов ВИЧ-инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.
"По данному случаю расследование уже закончено. На тот момент главный врач был уволен. Сегодня он находится в пенсионном возрасте, но он может работать еще долго и после пенсии. Поэтому сегодня он работает. Я не думаю, что есть возможность на первых руководящих должностях работать. Но в целом, как практикующий врач, как ученый, он может продолжать свою деятельность в полном объеме", - сказала Акмарал Альназарова.
28 июля 2023 года в Минздраве назвали причину заражения трёх пациентов в Алматы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Самое читаемое
- Более 100 миллионов тенге украл строитель в Астане
- Предупреждение сделали туристам, собирающимся летом в Турцию
- Отменить единый часовой пояс в Казахстане могут в начале августа
- Чиновника за вольности с госденьгами рекомендовали уволить в Павлодарской области
- Есть фото побоев - брат пропавшей казахстанки в Германии рассказал о фактах насилия над сестрой