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Заражение ВИЧ в больнице Алматы: может ли экс-главврач продолжать свою деятельность

Сегодня, 17:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
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Фото: baigenews.kz

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, может ли экс-главный врач Центральной клинической больницы Алматы Нариман Табынбаев продолжать свою деятельность после случая заражения пациентов ВИЧ-инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

"По данному случаю расследование уже закончено. На тот момент главный врач был уволен. Сегодня он находится в пенсионном возрасте, но он может работать еще долго и после пенсии. Поэтому сегодня он работает. Я не думаю, что есть возможность на первых руководящих должностях работать. Но в целом, как практикующий врач, как ученый, он может продолжать свою деятельность в полном объеме", - сказала Акмарал  Альназарова.

28 июля 2023 года в Минздраве  назвали причину заражения трёх пациентов в Алматы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

 

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