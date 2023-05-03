Запущен новый регулярный авиарейс между Усть-Каменогорском и Алматы

Фото: class-tour.com

2 мая казахстанский лоукостер FlyArystan осуществил первый рейс по новому направлению Алматы — Усть-Каменогорск — Алматы. Пассажиров самолёта в аэропорту встречали с угощениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сообщается, что регулярные рейсы между южной столицей и областным центром будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Перелёты длительностью 1 час 40 минут станут выполняться на самолётах Airbus A320.

"Для нас это особенный день, — отметила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Мадина Бужинова. — Считаем, что стоимость билета — от восьми тысяч тенге — вполне приемлемая. Люди, которые раньше пользовались поездами, автобусами или другим транспортом, теперь могут путешествовать на самолёте".

Замакима Усть-Каменогорска Ирина Смит предположила, что это направление будет востребовано и у студентов.