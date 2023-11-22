Запретить артистам использовать фонограммы предлагают казахстанцы

В Сети появилась петиция с предложением запретить казахстанским артистам использовать фотограммы, передаёт BaigeNews.kz.

Её автор указывает на то, что в Казахстане идёт активное развитие музыкальной сферы. В регионах республики регулярно проводят концерты как местных, так и зарубежных артистов. Но зрители не всегда остаются довольны качеством выступлений.

"Аудитория, ожидая уникального опыта и эмоционального взаимодействия с исполнителями, сталкивается с низким качеством концертных программ, а именно с повсеместным использованием фонограммы. При этом стоимость билетов на концерты за последние годы сильно выросла. Мы, граждане Казахстана, выражаем недовольство ситуацией и требуем регулирования в использовании фонограммы в музыкальной индустрии нашей страны, а именно: принять меры, которые запрещают использование фонограмм в музыкальных выступлениях; оказать поддержку отечественным артистам, которые предпочитают живые выступления, создавая условия и стимулы для их творческого развития; заняться обучением и поддержкой молодых музыкантов, чтобы обеспечить будущее нашей музыкальной культуры", - говорится в петиции.

Казахстанцы полагают, что запрет на использование фонограмм позволит защитить не только интересы аудитории, но также поспособствует развитию музыкантов, поощряя их мастерство и уникальный стиль, и призывают к обсуждению этого важного вопроса в обществе.