Запрет на рыбную ловлю временно вводится в Казахстане

Фото: inform.kz

В целях сохранения биоразнообразия рыб и других водных животных в период нереста на территории Казахстана с 5 апреля по 5 июня будет проводиться рыбоохранная акция "Нерест", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

На акваториях каждого региона республики министерство экологии и природных ресурсов введёт сроки запрета рыбной ловли с учетом региональных особенностей. В связи с этим МВД призывает граждан бережно относиться к природе, соблюдать установленные правила рыболовства и не нарушать закон.

"Основное внимание сотрудников заинтересованных государственных органов в этот период будет уделено выявлению и пресечению фактов рыболовства в период запрета, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции", - сообщила официальный представитель пресс-службы МВД Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

Она напомнила, что за нарушение данного запрета законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 383 Административного кодекса (Нарушение правил рыболовства) в виде штрафа в размере от десяти до 40 МРП и уголовная ответственность по статье 335 Уголовного кодекса страны (Незаконная добыча рыбных ресурсов) до трёх лет лишения свободы.