Запрет на посещение леса обосновал аким Улытауской области

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Аким области Улытау Берик Абдыгалиулы рассказал журналистам, почему администрация вынесла на обсуждение общественности запрет на посещение лесов. По словам главы региона, это вынужденная мера, передаёт BaigeNews.kz.

"Лесной фонд заполнен туристами. Не всегда соблюдают требования, угроза растёт. В прошлом году были пожары. На примере Абайской области - лучше подстраховаться и обойти все риски", - отметил аким.

Также Берик Абдыгалиулы пожаловался на слабое техническое обеспечение пожарной техникой, что повышает риски развития непредвиденных ситуаций в регионе.

"Слабое обеспечение пожарной техникой - важный вопрос. В этом году приобретено 20 единиц техники, но пока этого недостаточно", - пояснил он.

Напомним, что акимат области Улытау объявил об установлении постов охраны на основных путях при въезде на территорию государственного лесного фонда.