В Улытауской области ограничат посещение леса из-за пожарной опасности

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В области Улытау ввели ограничения на посещение леса. Запрет связан с периодом высокой пожарной опасности. Соответствующий проект постановления акимата опубликован на портале Открытых НПА, передаёт BaigeNews.kz.

"Ввести ограничения на период высокой пожарной опасности посещение физическими лицами лесов и въезд в них транспортных средств, а также проведение определенных видов работ на территории государственного лесного фонда области Ұлытау", - говорится в документе.

В связи с чем областному управлению природных ресурсов и регулирования природопользования поручили:

своевременно информировать о высокой пожарной опасности в лесной зоне;

принять необходимые меры по установке охранных постов на основных путях при въезде на территорию государственного лесного фонда.

Отметим, контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима области Ұлытау.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 11 июля.