Запрет на наружную рекламу букмекеров могут ввести в Казахстане

В Казахстане могут ввести запрет на наружную рекламу букмекерских компаний, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в кулуарах мажилиса сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова.

"Если откроете телефон, везде видите 1xbet, Olimpbet, или же выходите на улицу, и везде букмекерские конторы. В международной практике: до 50 метров должно быть, дальше никаких наружных реклам не должно быть. В этой связи, с учётом предложений депутатов, предусматриваем запрет наружной рекламы. Что тогда разрешается? Рекламировать в своих конторах, на спортивных телеканалах, в спортивных сооружениях и экипировках спортсменов. Четыре вида рекламы будут оставаться. Это международная практика", - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр подчеркнула, что пока этот вопрос обсуждается с бизнесом. И окончательное решение будет принято после обсуждений и подробного анализа.

Ранее министр МВД сообщил, что рынок азартных игр обогнал рынок недвижимости в Казахстане. Министр заявил о том, что ставки в кредит и онлайн платформы, навязчивая реклама – сделали эту сферу более доступной для населения и провоцируют рост зависимости.