Запрет для СМИ работать в зоне паводков объяснила Балаева
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Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах мажилиса рассказала, почему представителям СМИ запретили работать в зоне паводков, передаёт BaigeNews.kz.
"Я не считаю это дискредитацией. Мы всё-таки находимся в Астане и не знаем положение дел и в каких условиях работают сотрудники ЧС. Вчера буквально им пришлось спасать людей, которые изначально отказались от эвакуации. Поэтому, конечно, законодательные нормы об ограничении у них имеются. В первую очередь мы говорим о безопасности людей, в том числе и журналистов. Возможно, действительно, была очень сложная ситуация, что вам нельзя было туда идти. Поэтому давайте разберёмся уже, когда всё уладится, и этот кейс разберём", - сказала Аида Балаева.
Она призвала исходить из тех правил, которые имеются в законодательстве.
"Я готова разобраться в том, о чём вы говорите. Сейчас мы должны понимать, что самое главное - жизни людей, все государственные службы работают в местах наводнений. Поэтому есть определённые правила, по которым ЧС имеет законодательные нормы ограничить доступ журналистам", - напомнила министр.
Балаева не считает такие действия попыткой цензурирования.
"Я считаю, что это как раз-таки забота о жизни людей. Считаю, что информации более чем достаточно. Республиканский штаб работает в круглосуточном режиме, четыре раза в день проходят брифинги специальные. Все местные исполнительные органы дают комментарии. Министерство чрезвычайных ситуаций также дает комментарии. Поэтому я не считаю, что вы ограничены в информации", - резюмировала министр.
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