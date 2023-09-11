  • 11 Сентября, 17:04
  • BAIGENEWS
Президент сделал замечание футболистам сборной Казахстана
Стало известно о состоянии сорвавшегося с крыши подростка в Актау
Казахстан установил два рекорда после победы над сборной Северной Ирландии
Премьер потребовал обеспечить качественное строительство дорог в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
Казахстанцы в списках погибших в Марокко не значатся — МИД РК
Казахстанская теннисистка стала чемпионкой US Open
Казахстан завоевал три "золота" на международном турнире по боксу в Польше
Число погибших в Марокко превысило две тысячи человек. Под завалами остаются люди
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Записаться на "Бастау Бизнес" и оформить получение госгранта можно в приложении Enbek

Сегодня, 15:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МТСЗН РК Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
229
Фото: МТСЗН РК

Мобильное приложение Enbek пополнилось новыми функциями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, теперь  в приложении Enbek можно записаться на обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" и оформить получение государственного гранта.

Отмечается, что в приложении можно будет пройти весь процесс получения государственного гранта на реализацию своих бизнес-идей на сумму до 1,38 миллиона тенге (400 МРП)  – от подачи заявления до подписания договора и сдачи отчетов о целевом использовании.

Кроме того, использование мобильного приложения Enbek предоставляет пользователям несколько преимуществ. Подписание заявления и договора происходит прямо в мобильном устройстве. Для этого необходимо установить на смартфон приложение eGov Mobile. Услугу можно получить ,имея только смартфон, компьютер или ноутбук больше не нужны. А push-уведомления в мобильном устройстве своевременно сообщат о статусе рассмотрения заявления на грант. Приложение бесплатно для всех и доступно на PlayMarket и AppStore.

"В дальнейшем функционал приложения будет расширяться, добавятся новые сервисы и услуги", - пообещали в Минтруда.

Самое читаемое

Наверх