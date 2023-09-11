Записаться на "Бастау Бизнес" и оформить получение госгранта можно в приложении Enbek
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Мобильное приложение Enbek пополнилось новыми функциями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По информации ведомства, теперь в приложении Enbek можно записаться на обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" и оформить получение государственного гранта.
Отмечается, что в приложении можно будет пройти весь процесс получения государственного гранта на реализацию своих бизнес-идей на сумму до 1,38 миллиона тенге (400 МРП) – от подачи заявления до подписания договора и сдачи отчетов о целевом использовании.
Кроме того, использование мобильного приложения Enbek предоставляет пользователям несколько преимуществ. Подписание заявления и договора происходит прямо в мобильном устройстве. Для этого необходимо установить на смартфон приложение eGov Mobile. Услугу можно получить ,имея только смартфон, компьютер или ноутбук больше не нужны. А push-уведомления в мобильном устройстве своевременно сообщат о статусе рассмотрения заявления на грант. Приложение бесплатно для всех и доступно на PlayMarket и AppStore.
"В дальнейшем функционал приложения будет расширяться, добавятся новые сервисы и услуги", - пообещали в Минтруда.
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