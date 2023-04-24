Запчасти более чем на 177 млн тенге похитили из вагонов в Казахстане

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Проблемы в сфере грузовых железнодорожных перевозок подняли представители бизнеса на совещании под председательством замруководителя аппарата правительства Аскара Биахметова, передаёт BaigeNews.kz.

Острыми для предпринимателей остаются вопросы неправильного применения норм НПА в сфере грузовых железнодорожных перевозок и неисполнения нормативных правовых актов со стороны Национального перевозчика грузов.

Казахстанская ассоциация перевозчиков и операторов вагонов (контейнеров) подняла вопрос неправомерного взимания десятикратного штрафа за хранение грузов.

По словам гендиректора ассоциации Салтанат Адамбаевой, Национальный перевозчик грузов так и не смог предоставить методику тарифообразования и перечень операций при обеспечении хранения груза.

"В законодательстве прописано до десятикратного штрафа. Но не определено точно, когда двукратный, когда трёхкратный. Когда мы разговариваем с компаниями собственниками вагонов: на каких-то станциях применяется двукратный, где-то четырёхкратный, а где-то сразу 10-кратный. То есть, это на усмотрение перевозчика, что несёт коррупционные риски", - сказала Адамбаева.

Она добавила, что по данным только четырёх операторских компаний за 2020-2022 годы похищено запасных частей из вагонов на сумму ориентировочно 177 миллионов тенге.

"Если вы хотите оставить за перевозчиком хранение грузов, тогда нужно вменить полную ответственность за сохранность вагона. Потому что когда собственник вагонов обращается в АО "НК "КТЖ" и предъявляет, что похищены запчасти, железная дорога не отвечает. Она отправляет в ЛОВД, прокуратуру, куда угодно, но сама не возмещает эти убытки", - отметила спикер.

В МИИР РК ответили, что взимание штрафа предусмотрено для избежания сверхнормативного простоя на станционных путях.

"Если исключить десятикратный штраф, то это приведёт к увеличению количества иностранного парка вагонов на станционных путях, так как сборы за простои в Казахстане существенно ниже сопредельных государств", - рассказал вице-министр МИИР РК Алмаз Ыдырысов.

Салтанат Адамбаева парировала, что предприниматели готовы оплачивать сбор за сверхнормативный простой на станционных путях и другие законные сборы, но не "выдуманные" штрафы со стороны перевозчика.

Замруководителя аппарата правительства Аскар Биахметов признал важность вопроса и необходимость его дополнительного обсуждения.

Также представители бизнеса отметили несогласие Национального перевозчика грузов подписывать договоры на организацию перевозок с экспедиторами в редакции, утверждённой уполномоченным органом в сфере транспорта, что привело к работе экспедиторов на заведомо невыгодных условиях.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития утвердило новый типовой договор, устраивающий обе стороны – и бизнес, и КТЖ, но только в транзитном сообщении.

Управляющий директор по производственным процессам АО "НК "Қазақстан темір жолы" Бауыржан Урынбасаров заверил, что, как только новые типовые договоры вступят в силу, Нацперевозчик в течение месяца перезаключит договоры экспедиторами редакции, утверждённой МИИР РК.

Вопрос заключения типового договора между перевозчиком грузов и экспедитором во внутриреспубликанском, экспортном и импортном сообщениях остаётся открытым.

По итогам мероприятия МИИР поручено в ближайшее время детально обсудить и выработать решения по поднимаемым вопросам железнодорожной отрасли, в том числе: отсутствие паритетности при перевозках грузов жд транспортом, развитие инфраструктуры для увеличения пропускной способности магистральной железнодорожной сети (МЖС), износ активов отрасли и другим.