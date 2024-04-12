Замруководителя управления занятости Павлодарской области получила срок за хищение госсредств

Факты необоснованного завышения стоимости поставляемой продукции для людей с ограниченными возможностями выявлены Агентством по финансовому мониторингу в рамках ОПМ "Қамқор", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Досудебное расследование проведено по факту хищения бюджетных средств в отношении заместителя руководителя ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области" и исполнительного директора ТОО "Арт-Class".

"Установлено, что Управлением на основании проведенных государственных закупок заключено ряд договоров с ТОО "Арт-Class" и ООИ "Аюм и Д" на поставку ноутбуков, сотовых телефонов для лиц с ограниченными возможностями с программным обеспечением для незрячих и глухих на общую сумму более 476 млн тенге.



Тем самым поставщиком нанесен ущерб в виде закупки дешевых аналогов, не соответствующих заявленным техническим характеристикам на общую сумму почти 133 млн тенге", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов характеристики вспомогательных технических средств не соответствовали техническим характеристикам, заявленным в технической спецификации конкурсной документации.