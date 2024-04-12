Замруководителя управления занятости Павлодарской области получила срок за хищение госсредств
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Факты необоснованного завышения стоимости поставляемой продукции для людей с ограниченными возможностями выявлены Агентством по финансовому мониторингу в рамках ОПМ "Қамқор", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Досудебное расследование проведено по факту хищения бюджетных средств в отношении заместителя руководителя ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области" и исполнительного директора ТОО "Арт-Class".
"Установлено, что Управлением на основании проведенных государственных закупок заключено ряд договоров с ТОО "Арт-Class" и ООИ "Аюм и Д" на поставку ноутбуков, сотовых телефонов для лиц с ограниченными возможностями с программным обеспечением для незрячих и глухих на общую сумму более 476 млн тенге.
Тем самым поставщиком нанесен ущерб в виде закупки дешевых аналогов, не соответствующих заявленным техническим характеристикам на общую сумму почти 133 млн тенге", - говорится в сообщении.
По заключению экспертов характеристики вспомогательных технических средств не соответствовали техническим характеристикам, заявленным в технической спецификации конкурсной документации.
"Вместе с тем, в отношении поставщика начато досудебное расследование по легализации незаконно добытых средств путем их конвертирования на счете в банке и предпринимательскую деятельность с извлечением прибыли на сумму более 25 млн тенге.
Судом замруководителя Управления занятости признана виновной, ей назначено 9 лет лишения свободы, поставщик признан виновным и приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Гражданский иск в пользу государства с поставщика в сумме почти 133 млн тенге удовлетворен в полном объеме", - пояснили в ведомстве.