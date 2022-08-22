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pixabay.com Сегодня, 02:17
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Фото: pixabay.com

Заморозки и пыльные бури ожидаются в Казахстане 22 августа

Ночью на востоке Казахстана на поверхности почвы сохраняются заморозки до двух градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

С обширным северо-западным антициклоном по-прежнему на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. С фронтальной деятельностью на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами.

Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе – туман, ночью на востоке на поверхности почвы сохраняются заморозки до двух градусов. Днём на юго-западе ожидается пыльная буря.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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#погода #прогноз погоды #Казгидромет
Сегодня, 02:17
90
Журналист

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