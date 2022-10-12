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t.me/KZgovernment Вчера, 20:39
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Фото: t.me/KZgovernment

Заместитель председателя КНР прибыл в Астану

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил в столичном аэропорту заместителя председателя Китайской Народной Республики Ван Цишаня, передаёт BaigeNews.kz.

12-13 октября гость примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и пройдет под председательством Казахстана.

На масштабное политическое мероприятие приглашены первые руководители государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей и организаций-партнеров. В общей сложности ожидается прибытие около 50 делегаций.

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#политика #КНР #СВМДА
Журналист
Вчера, 20:39
611
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