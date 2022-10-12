Лента новостей
- В аэропорту Алматы задержали россиянина, находившегося в межгосударственном розыске 07:46 121
- Казахстанских сотовых операторов оштрафовали за плохой интернет и связь 07:29 130
- Майнеров в Казахстане обяжут продавать до 75 процентов цифровых активов на местных криптобиржах 06:38 147
- О новых схемах телефонного мошенничества предупредил Нацбанк Казахстана 05:44 430
- Велосипедист за 50 дней доехал из Уральска в Алматы 04:45 270
- В Таразе вынесли приговор по делу о призыве к участию в беспорядках 03:27 222
- Хакеры взломали сайт Митрополичьего округа в Казахстане 02:33 256
- "Вы умерли, как вы пришли?": актюбинца по ошибке внесли в список умерших 01:41 479
- Ученик "заминировал" свою школу в Атырау 00:24 327
- Президент Ирана прибыл в Астану 12.10.2022 309
- Массовое отравление в Кентау: заведено уголовное дело 12.10.2022 455
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Казахстан 12.10.2022 342
- Чтобы сохранить целостность государства, у руля должны стоять дипломаты - депутат 12.10.2022 373
- Мы видим огромный потенциал у казахстанского рынка – Катар намерен вложить миллионы долларов в Казахстан 12.10.2022 434
- В столице впервые состоялся аукцион семени быков 12.10.2022 525
- Крупнейшая выставка растениеводства и животноводства проходит в Астане 12.10.2022 396
- Жуматай Алиев соответствует требованиям к кандидатам в президенты Казахстана - ЦИК 12.10.2022 446
- Заместитель председателя КНР прибыл в Астану 12.10.2022 611
- Токаев подписал закон о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном 12.10.2022 326
- Самолёт Александра Лукашенко приземлился в Астане 12.10.2022 629
- Проект по бесплатной поддержке родителей запустили молодые мамы из Алматы 12.10.2022 1090
- Пусть наше единство и сотрудничество будет вечным - Эрдоган о Казахстане 12.10.2022 344
- Салтанат Турсынбековой ЦИК выдала подписные листы 12.10.2022 362
- ЦИК приостановила рассмотрение документов Нуржана Альтаева 12.10.2022 450
- Президенты Казахстана и Турции сыграли в теннис 12.10.2022 688
- Жильцов 18 домов расселят в Астане 12.10.2022 492
- Алихан Смаилов встретил в аэропорту президента Узбекистана 12.10.2022 313
- В Астану прилетел президент Кыргызстана 12.10.2022 388
- Президента Турции наградили орденом в Казахстане 12.10.2022 389
- Ильхам Алиев прибыл в Казахстан 12.10.2022 497
- Турция входит в топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана - Токаев 12.10.2022 341
- Самолёты не летают, поезда не ходят – депутат о развитии туризма в Казахстане 12.10.2022 350
- Кандидата Жуматая Алиева проверили на знание казахского языка 12.10.2022 358
- Президент Турции пожелал удачи Токаеву на выборах 12.10.2022 407
- Казахстанским производителям сахара дадут больше "дешёвых" денег 12.10.2022 392
- Боранбаев передал имущество акимату: В "Кайрате" прокомментировали сообщения 12.10.2022 734
- Внеплановые проверки начаты по факту загрязнения воды в Каспийском море 12.10.2022 350
- Генпрокурор поручил проверить законность передачи земель на Бутаковке под застройку 12.10.2022 389
- Супруги казахстанских дипломатов смогут устроиться на работу в Швейцарии 12.10.2022 641
- Тюркское братство. История взаимоотношений Казахстана и Турции 12.10.2022 574
- Опубликован полный список кандидатов в президенты, зарегистрированных в ЦИК 12.10.2022 341
- Эмир Катара пригласил Токаева на чемпионат мира по футболу 12.10.2022 456
- Токаев встретил Эрдогана в аэропорту Астаны 12.10.2022 679
- Токаев зарегистрирован кандидатом от Народной Коалиции общественных сил 12.10.2022 441
- Найденное накануне в реке тело принадлежит не индийскому студенту - ДП Туркестанской области 12.10.2022 748
- "Просто потому, что интересно жить!" - петропавловские пенсионеры делятся секретами долголетия 12.10.2022 520
- Касым-Жомарта Токаева пригласили посетить Сингапур 12.10.2022 350
- "Оставил уникальное наследие". Токаев направил соболезнования родным Наума Шафера 12.10.2022 357
- Как развивались казахстанско-катарские отношения в течение 29 лет 12.10.2022 511
- Более пяти миллиардов тенге штрафа грозит литейщикам за загрязнение берега Малой Алматинки 12.10.2022 554
- "Катар является для нас самым важным партнёром на Ближнем Востоке" — Токаев 12.10.2022 604
- Передачу под застройку 20 процентов Медеуского заказника просят проверить депутаты 12.10.2022 422
- Против детской бедности выступили депутаты НПК 12.10.2022 464
- Токаев наградил Эмира Катара орденом "Алтын Қыран" 12.10.2022 309
- Токаев предложил катарцам инвестировать в проекты АПК, нефтехимии и энергетики РК 12.10.2022 671
- Алматинского судью Светлану Жолманову освободили от должности 12.10.2022 809
- Назначена председатель Комитета по охране прав детей минпросвещения РК 12.10.2022 400
- Что пишут турецкие СМИ о визите Эрдогана в Казахстан 12.10.2022 3548
- Президент Казахстана встретил Эмира Катара в Астане 12.10.2022 541
- Назначен председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК 12.10.2022 362
- Суши и пицца отправили на больничную койку около 100 человек в Кентау 12.10.2022 563
- Министр просвещения поручил решить вопрос доплат в 250 процентов учителям, поехавшим в регионы 12.10.2022 425
- Не деньги. Раскрыта реальная причина согласия "Канело" на третий бой с Головкиным 12.10.2022 1304
- Заболеваемость ковидом снова растёт в Казахстане 12.10.2022 638
- 110 миллиардов тенге понадобится алматинскому университету для переезда в Конаев 12.10.2022 1897
- Жители родины Ахмета Байтурсынова могут и не дождаться обещанной дороги 12.10.2022 515
- Павлодарские бизнесмены несут убытки из-за реконструкции магистрального водопровода 12.10.2022 526
- Казахстан завоевал серебро на чемпионате Азии по фехтованию 12.10.2022 520
- Россияне до рекорда разогнали рынок жилья в Таиланде 12.10.2022 3757
- Семь школ закрыли из-за нехватки учеников в СКО 12.10.2022 664
- В Алматинской области разграблены могилы 12.10.2022 792
- Новые автобусы в Петропавловске один за другим выходят из строя 12.10.2022 2767
- КТЖ повышает стоимость услуг по перевозке грузов 11.10.2022 546
- Пешком через весь Казахстан: 72-летнему путешественнику из Жезказгана подарили квартиру 11.10.2022 1054
- "Барыс" всухую проиграл аутсайдеру в КХЛ 11.10.2022 516
- Началась паника: пассажиров рейса Алматы-Актау заперли в автобусе 11.10.2022 23267
- О заморозках предупредили синоптики жителей южного региона Казахстана 11.10.2022 499
- В Бурабае вырубают сосны. Экоактивисты бьют тревогу 11.10.2022 716
- Ушла легенда: скончался коллекционер Наум Шафер 11.10.2022 613
- "У нас нет цели сделать из человека овощ". Гость "2022" развеяла мифы о психиатрах 11.10.2022 594
Вчера, 20:39
611
Заместитель председателя КНР прибыл в Астану
Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил в столичном аэропорту заместителя председателя Китайской Народной Республики Ван Цишаня, передаёт BaigeNews.kz.
12-13 октября гость примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и пройдет под председательством Казахстана.
На масштабное политическое мероприятие приглашены первые руководители государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей и организаций-партнеров. В общей сложности ожидается прибытие около 50 делегаций.
Поделитесь:
-
Hype news
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 522
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 28295
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 1319
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 2455
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 7661
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 6782
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 3909
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 290289
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 4303
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 3706
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 20793
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 4177
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 3991
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 10964
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 6589
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 6176
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 7996
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 24385
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 6102
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 9770
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 17335
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 7627
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 8405
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 5179
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 24062
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 5246
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 344479
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 33404
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 5941
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 6634
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 12528
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 5825
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 45570
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 10838
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 8750
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 8015
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 7038
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 7452
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 9068
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 6562
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 7412
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 6804
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 24078
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 6645
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 7144
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 6538
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 28249
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 185826
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 13513
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 17677
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 8576
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 8943
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 17621
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5633
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11561
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5557
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 8316
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 30342
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12811
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6226
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10154
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 6373
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23475
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 8368
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9112
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7550
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12887
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 8302
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 7234
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 7295
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 11015
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 7459
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6993
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9592
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 7297
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 15238
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6959
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 7189
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 7044
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9576
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11182
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9557
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9542
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9940
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9208
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13525
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10171
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12067
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13020
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12806
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10462
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10794
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 26603
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11712
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14004
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10837
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12165
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12818
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13990
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12203
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14164
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13691
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14864
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14818
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31359
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15265
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16160
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15945
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16614
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16719
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 25296
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16192
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23484
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34167
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17980
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23142
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22478
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24524
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20564
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21897
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20113
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20050
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19895
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35575
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21984
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20221
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24905
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24259
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24562
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23844
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23951
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26068
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26608
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25291
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24856
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25559
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26579
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24429
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27490
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25309
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25939
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26929
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28574
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27613
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26747
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 30382
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26409
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29306
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26961
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57768
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28512
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27579
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29253
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27213
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27571
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27575
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 27284
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29810
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 28267
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 30397