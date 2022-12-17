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  • Замакима и начальник ДЧС области Жетысу на вертолёте обследовали горный массив
t.me/qr_tjm Сегодня, 13:57
104
Сегодня, 13:57
104
Фото: t.me/qr_tjm

Замакима и начальник ДЧС области Жетысу на вертолёте обследовали горный массив

Высота снежного покрова в горной местности Жетысу — Алатау сегодня составляет от 70 до 150 сантиметров. По области имеются 61 лавиноопасных участков и 416 моренных озёр. Это выяснилось  в результате аэровизуального обследования горного массива Жетысу — Алатау, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В ведомстве уточнили, что целью мониторинга стало состояние морено-ледниковых озёр и лавиноопасных участков. 

В облёте приняли участие заместитель акима области Жетісу Алибек Жаканбаев, начальник ДЧС области Жетісу Бауржан Избасаров, и.о. руководителя областного филиала ГУ "Казселезащита" Айдос Сабырбаев и начальник УПЧС ДЧС Ринат Тазабеков. 

"Самопроизвольных сходов снежных лавин не обнаружено. Гидрологические условия стабильные, моренные озёра находятся в зимнем режиме, в горных районах сохраняется лавиноопасность", — говорится в сообщении ведомства.

Видео: t.me/qr_tjm
Видео: t.me/qr_tjm
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#горы #мчс #Жетысу
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:57
104
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