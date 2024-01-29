Закрыта часть трассы "Алматы-Ташкент"

В Алматинской области закрыта для движения автотранспорта часть трассы "Алматы-Ташкент-Термез", передает BaigeNews.kzсо ссылкой на АО НК "QazAvtoJol".

29 января в 22:40 в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, при минусовой температуре) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта, говориться в сообщении. Закрыт участок от 59 до 143 км - с.Жанакурлыс – граница Жамбылской области.