Закрыта часть трассы "Алматы-Ташкент"
Сегодня, 23:21
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Сегодня, 23:21Сегодня, 23:21
91Фото: sunhome.ru
В Алматинской области закрыта для движения автотранспорта часть трассы "Алматы-Ташкент-Термез", передает BaigeNews.kzсо ссылкой на АО НК "QazAvtoJol".
29 января в 22:40 в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, при минусовой температуре) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта, говориться в сообщении. Закрыт участок от 59 до 143 км - с.Жанакурлыс – граница Жамбылской области.
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