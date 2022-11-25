Закрепить принудительное выселение в законодательстве предлагают сенаторы

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Закрепить принудительное выселение в законодательстве предложили сенаторы в ходе правительственного часа, передаёт BaigeNews.kz.

Депутаты определили основные направления, требующие конкретных решений со стороны Правительства.

Первое. Увеличить объемы строительства, повысить эффективность и адресность государственных мер поддержкипо улучшению жилищных условий населения.

"Это одна из краеугольных проблем. Поскольку, несмотря на рост темпов жилищного строительства, количество очередников на получение социального жилья по сравнению с данными на 1 января 2021 года увеличилось практически на 12% - с 550 тысяч человек до 620 тысяч человек", - сказал сенатор Даурен Адильбеков.

Второе. Предпринять меры, направленные на снижение импорта строительных материалов, а также развитие рынка производства отечественной строительной продукции. Особенно, в условиях нарастающей геополитической нестабильности и нарушения традиционных логистических цепочек товарооборота.

"Строительные материалы формируют до 65% стоимости жилого здания. При этом порядка 40% из них приходится

на импорт. А по отделочной, теплоизоляционной, напольной, стекольной и сантехнической продукции зависимость от внешнего рынка достигает 100%, как мною было отмечено ранее. Поэтому экономическое положение импортеров, колебание цен на строительные материалы на внутреннем рынке негативно отражаются на стоимости строительства и, как следствие, доступности жилья для населения", - отметил сенатор.

Третье. Выработать подходы по решению проблем, связанных с устаревшим жилищным фондом.

Сегодня, по данным Счетного комитета, по-прежнему 31% домов от всего жилищного фонда составляют дома, построенные до 1970 года (со сроком эксплуатации свыше 50 лет), из них 33% домов - саманные постройки.

Четвертое. Обеспечить согласованность и скоординированность жилищной политики с планами и перспективами территориального и социально-экономического развития регионов, в том числе, с учётом темпов урбанизации и имеющимися потребностями в жилье

в сельской местности.

Пятое. С учетом мирового опыта, оценить возможность применения механизма государственного-частного партнерства для активизации темпов строительства социального кредитного и арендного жилья во всех регионах.

"Шестое. Предлагаем законодательно регламентировать понятие "социальное жилье", включая требования к социальному жилью и порядок его предоставления. Также, закрепить в законодательстве понятие "принудительное выселение", а также нормы, определяющие порядок, случаи и условия принудительного выселения, в том числе с учетом международного опыта", - сказал депутат.

Седьмое. Необходимо выработать меры, направленных на обеспечение жильем населения, включая субсидирование 50% стоимости жилья для социально уязвимых слоёв населения, а также применения жилищных купонов.

Также сенаторы обратили внимание правительства на недоступность ипотечных программ.