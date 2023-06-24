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  • Закончились прямые билеты из Москвы до Стамбула, Астаны и Тбилиси
garten-gg/pixabay Сегодня, 18:33
203
Сегодня, 18:33
203
Фото: garten-gg/pixabay

Закончились прямые билеты из Москвы до Стамбула, Астаны и Тбилиси

Прямых билетов из Москвы до Стамбула, Астаны и Тбилиси не осталось, а билеты на рейсы с пересадкой закачиваются, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Baza.

"Билетов с пересадкой или двумя осталось всего по нескольку штук. А прямой перелет до Еревана обойдется в 198 000 рублей (обычно он стоит около 10 тысяч рублей)", — пишет издание.

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Сегодня, 18:33
203
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