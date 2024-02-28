Закон по защите конституционных прав бывших чиновников и судей приняли в Мажилисе

В Мажилисе в первом чтении одобрены поправки в некоторые законодательные акты по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК. Новый закон защитит конституционные права бывших чиновников и судей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, вместо бессрочного запрета устанавливается двухлетний срок ограничения принятия на госслужбу гражданина, уволенного из-за дисциплинарного проступка, дискредитирующего госслужбу. Также вводится двухлетний срок ограничения на принятие гражданина, уволенного по отрицательным мотивам из правоохранительной службы, специальных органов и воинской службы.

"На сегодня существует норма, ограничивающая в течение трёх лет приём на госслужбу граждан, которые привлекались к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий госслужбу. При этом на госслужбу пожизненно не допускаются граждане, уволенные за совершение такого проступка. Конституционным судом отмечено, что право граждан на доступ к государственной службе может ограничен только законом и лишь в той мере, в какой это необходимо с целью защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности человека. По мнению Конституционного суда, граждане, совершившие административные и уголовные правонарушения, находятся в более благоприятном положении по сравнению с лицами, для которых запрет на поступление на госслужбу связан с их увольнением за их допущенные дисциплинарные поступки. Для устранения таких недостатков законопроектом предусматриваются поправки в Закон о госслужбе", - сказал Жазыкбай.

Он также отметил, что на госслужбу не смогут поступить те, кто совершил коррупционные преступления, тяжкие или особо тяжкие преступления. Также не смогут стать чиновниками те, чья судимость не снята или не погашена.