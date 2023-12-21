Закон о добровольной дактилоскопической регистрации одобрили в Казахстане

Сенаторы одобрили Закон, предусматривающий добровольную дактилоскопическую регистрацию казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Депутатами рассмотрен в двух чтениях и одобрен Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации".

Документ, как отметили депутаты, направлен на совершенствование законодательства в сфере оказания государственных услуг.

"Предусмотрены также поправки, касающиеся деятельности международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации. В частности, закон предусматривает усиление ответственности сотрудников Государственная корпорация "Правительство для граждан", а также предусматривает добровольную дактилоскопическую регистрацию граждан Казахстана", - говорится в сообщении.

Как отметил Спикер Сената Маулен Ашимбаев, эти меры позволят укрепить механизмы защиты прав граждан.