Для чего в Казахстане вводят дактилоскопию при получении документов

С 1 января 2024 года вводится обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности. Старший инспектор Комитета миграционной службы МВД РК Нуржан Джанабаев на брифинге рассказал, для чего принимаются данные меры, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Старший инспектор Комитета миграционной службы МВД РК Нуржан Джанабаев сообщил, что обязательная дактилоскопическая регистрация в Казахстане начнется с 1 января 2024 года.

Отмечается, что дактилоскопической регистрации подлежат все граждане Республики Казахстан и постоянно проживающиие в Республике Казахстан иностранцы, кроме детей в возрасте до 12 лет.

Дети в возрасте от 12 до 16 лет подлежат дактилоскопической регистрации на добровольной основе.

Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства.

"Цель проведения дактилоскопической регистрации – это защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и безопасности. Во-первых, данные мероприятия направлены на усовершенствование биометрической идентификации физических лиц, что в свою очередь позволит исключить факты незаконного документирования, защитить документы от подделок, их владельцев от мошеннических и иных преступных действий", - сообщил спикер.

Во-вторых, такая мера, по его словам, предусматривает упрощение процедуры пересечения нашими гражданами государственных границ других стран.

В-третьих, это не только упростит, но и ускорит процедуру восстановления документов, удостоверяющих личность как в повседневной жизни, так при несчастных случаях, в том числе техногенного и природного характера.

"Преимуществ дактилоскопической регистрации достаточно. К примеру, для людей, страдающих потерей памяти, дактилоскопическая регистрация будет иметь особое значение. Когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения (допустим при речевом нарушении, потере памяти), дактилоскопия поможет родственникам найти пропавшего члена семьи. Или другой пример: гражданин Казахстана выехал на постоянное место жительство за пределы нашей республики. Если он потеряет свой паспорт за пределами Казахстана, ему достаточно обратиться в загранучреждение Республики Казахстан и сказать, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не возникнет", - резюмировал Нуржан Джанабаев.

Отмечается, что дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, а персональные данные, такие как фамилия, имя и отчество, а также ИИН в ней отсутствуют.

Напомним, за отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 443-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.